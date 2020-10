Prix, caractéristiques et disponibilité, découvrez en détail les quatre nouveaux iPhone 12 d’Apple

Apple a dévoilé les 4 nouveaux nés de sa gamme iPhone. Avec les iPhone 12, le géant à la pomme entre dans l’ère de la 5G.

Le 13 octobre à 19 h, heure française, la keynote d’Apple a sonné son top départ. Quatre modèles ont été présentés : l’iPhone 12 Pro Max, L’iPhone 12 Pro, L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini embarquant iOS 14. Ces quatre modèles sont tous compatibles avec la 5G, le réseau mobile nouvelle génération.

Hormis l’intégration de la 5G, l’autre nouveauté de cette année se jouera sur la taille des iPhone. Il semblerait qu’Apple ait voulu voir très grand avec son modèle Pro Max tant il a voulu voir petit avec l’iPhone 12 mini. Du haut de gamme dans une taille S.

Cette nouvelle gamme d’iPhone signe aussi la fin du bloc secteur dans la boîte. Afin de réduire son empreinte écologique, Apple a fait le choix de ne plus fournir l’adaptateur, mais uniquement le câble USB-C vers lightning ce qui réduit la taille des emballages. Cela s’applique donc pour les nouveaux modèles ainsi que l’IPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone SE. “Dans le prolongement des efforts entrepris pour atteindre nos objectifs en matière environnementale, l’iPhone 11 est désormais livré sans adaptateur secteur. Veuillez utiliser l’adaptateur secteur Apple déjà en votre possession ou en acheter un séparément”, voilà ce qui est désormais indiqué sur le site d’Apple dans la présentation du modèle de l’an dernier. Adaptateur secteur désormais facturé 25 euros contre 35 euros jusqu’à maintenant. Pas d’inquiétude concernant les écouteurs, c’est une obligation légale en France de les fournir dans la boîte.

Focus sur les modèles Pro

Côté écran, l’iPhone 12 Pro offrira un écran Super Rétina XDR de 6,1 pouces et de 6,7 pouces pour le Pro Max. L’OLED sera de mise sur chaque modèle. Apple annonce aussi que la vitre de ces iPhone est plus résistante que n’importe quel smartphone grâce au Céramic Shield. Un procédé pointilleux permettant d’introduire des cristaux de nano-céramique dans le verre le rendant normalement 4 fois plus résistant aux chutes.

La puce A14 Bionic, la toute nouvelle puce made by Apple petite mais puissante. Elle est la première puce de 5 nanomètres du marché. Son processeur central et graphique permettent d’offrir 50 % de rapidité en plus par rapport à ceux des autres smartphones.

Les modèles pro, embarquent 3 capteurs photo à l’arrière pour 12 Mpx : un ultra grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif. Le mode nuit a été amélioré grâce à la technologie LiDAR, une technologie utilisée par la NASA. L’iPhone 12 Pro et Pro Max intègre un scanner LiDAR, qui permet de mesurer le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets. “Il crée grâce à ces données une carte de profondeur de l’espace dans lequel vous vous trouvez, quel qu’il soit. Sa précision et sa rapidité d’exécution record permettent aux apps de réalité augmentée de transformer votre salon en une forêt tropicale ou de vous montrer à quoi ressemblera une paire de baskets à vos pieds.” peut-on lire sur le site d’Apple.

En façade la caméra TrueDepth, offre 12 Mpx, un mode nuit et un mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur. Cette caméra est également utile pour le Face ID.

Grâce à la nouvelle puce, il est désormais possible d’enregistrer une vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 i/s pour l’appareil photo arrière et en HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 i/s pour la caméra TrueDepth.

Niveau autonomie, l’iPhone 12 Pro Max permet jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, jusqu’à 12 heures de streaming vidéo et jusqu’à 80 heures de lecture audio.

L’iPhone 12 Pro le talonne de près, mais n’offre que jusqu’à 65 heures de lecture audio. Pour la recharge, Apple propose une recharge rapide permettant d’effectuer une charge de 50 % en plus ou moins 30 min grâce à un adaptateur de 20 W ou plus. La recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W est également possible. Grâce à la technologie MagSafe, la recharge sans fil sera plus rapide, car il monte jusqu’à 15 W et offre une compatibilité avec les accessoires aimantés.

Avec des capacités allant de 128 Go à 512 Go l’iPhone 12 Pro est proposé à partir de 1 159 € et sera disponible à la pré commande le 16 octobre prochaine. Pour l’iPhone 12 Pro Max, les précommandes n’ouvriront qu’à partir du 6 novembre et son prix de départ sera 1 259 €. Quatre couleurs sont proposées : argent, graphite, or, bleu Pacifique.

iPhone 12 et iPhone 12 mini, plus petit, mais tout comme les grands ou presque



L’iPhone 12 classique offre un écran de 6,1 pouces alors que l’iPhone 12 mini est équipé d’un écran de 5,4 pouces. Ce qui en fait un des plus petits smartphones haut de gamme disponibles sur le marché. Comme les versions Pro, chacun dispose d’un écran Super Retina XDR avec de l’OLED. La technologie Céramic Shield est bien évidemment intégrée à ces deux modèles.

On continue avec la puce A14 Bionic, qui est exactement la même que dans les modèles supérieurs. Sur les deux plus petites versions, vous ne retrouverez que deux capteurs photo 12 Mpx : un ultra grand-angle et le grand-angle. Ils n’embarqueront pas la technologie LiDAR, mais pourront tout de même enregistré des vidéos en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s. La Caméra TrueDepth aura aussi la possibilité d’enregistrer en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s.

L’autonomie de l’iPhone 12 et la même que celle de l’Iphone 12 pro. Malgré ses composant haut de gamme, la faiblesse de l’iPhone 12 mini est sa batterie avec seulement 15 heures de lecture vidéo, jusqu’à 10 heures de streaming vidéo et jusqu’à 50 heures de lecture audio. Ces deux modèles seront équipés de la charge sans fil Qi 7,5 W et peuvent accueillir le système MagSafe apportant une recharge sans fil à 15 W.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini seront disponibles à la précommande à partir du 16 octobre pour le premier et le 6 novembre pour le second. Ils seront proposés avec des capacités de stockage allant de 64 Go à 256 Go. Les couleurs proposées sont en noir, blanc, vert, bleu et rouge. Le prix de départ de l’iPhone 12 est 909€ et l’iPhone 12 mini sera proposé à partir de 809 €.