Le coronavirus pourrait rester sur votre smartphone pendant 28 jours si vous ne le nettoyez pas

Sept mois que la terre entière côtoie la Covid-19, et depuis tout ce temps les gestes barrières sont fortement préconisés. Malgré cela, un objet du quotidien que l’on peut qualifier d’indispensable est semble t-il un refuge pour le coronavirus s’il n’est pas nettoyé.

Dans une étude publiée la semaine dernière dans Virology Journal, il est mis en évidence le temps de résistance du virus sur une surface comme votre smartphone. Le chiffre est impressionnant, 28 jours. Si vous ne nettoyé pas votre smartphone la Covid-19 peut être présente sur celui ci durant 1 mois. Grâce à cette étude, on peut identifier d’autre surface ou matériaux ou le coronavirus peut rester présent durant de nombreuses semaines. Les chercheurs ont pointé du doigt les surfaces non-poreuses comme le verre, l’acier inoxydable ou le papier, et même le papier des billets. « Ces découvertes démontrent que le Sars-Cov-2 peut rester infectieux significativement plus longtemps que des périodes généralement considérées » est il précisé dans l’étude.

En fonction de la chaleur et de l’humidité, le virus résistera plus ou moins. Plus il fera chaud et sec, plus courte sera l’espérance de vie du virus (pas plus de 24 heures). A contrario plus il fera froid et humide, plus les conditions seront propices à la survie du virus.

Les appareils tactiles font désormais partie à part entière de nos vies. Et cette étude démontre qu’ils facilitent le transport des virus, car leur surface vitrée est rarement nettoyée. « Il a été démontré que les téléphones portables peuvent transporter des agents pathogènes responsables d’une transmission nosocomiale et, contrairement aux mains, ne sont pas nettoyés régulièrement ». Si vous ne voulez pas que le coronavirus établisse un campement sur votre smartphone, il vous est fortement recommandé de le manipuler après vous avoir désinfecté les mains et de le nettoyer régulièrement.

Au début de la crise sanitaire, Univers Freebox, vous expliquez comment bien nettoyer votre smartphone, ces consignes sont fortement recommandées.