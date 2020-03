Smartphones : comment bien nettoyer le vôtre en période de coronavirus (et même en temps normal)

Avec les smartphones qui font traditionnellement partie des nids à microbes, la question de leur nettoyage se pose tout naturellement en pleine épidémie de coronavirus.

Dans une petite vidéo, nos confrères de BFMTV rappellent ainsi la bonne manière de nettoyer son smartphone. Sortez donc les lingettes pour nettoyer l’écran et la coque. Sans oublier les boutons physiques, dans lesquels peuvent se loger les saletés. Pensez également à l’éventuelle sur-coque de protection, qu’il faudra retirer pour désinfecter dans les moindres recoins. Un nettoyage régulier est évidemment recommandé. Oubliez par contre le passage sous l’eau, le lavage au savon et tout produit trop abrasif, avec le risque d’abîmer votre appareil et d’endommager ses composants internes.