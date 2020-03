Malgré la situation critique en Italie, Iliad ne devrait pas être pénalisé, contrairement au déploiement de son réseau

Le confinement général mis en place en Italie depuis la semaine dernière n’inquiète pas les analystes financiers concernant Iliad, si ce n’est sur un possible retard dans le déploiement de son réseau mobile.

Les opérateurs télécoms pourraient être affectés en Italie, avec les mesures sanitaires mise en place par le gouvernement. Cependant, d’après Bryan Garnier, cet impact pourrait être assez minime pour Iliad.

Iliad très peu pénalisé, mais du retard pour son réseau mobile

D’après l’analyste financier, l’objectif d’une amélioration de l’Ebitda en 2020 ne devrait pas être compromis à condition que le confinement ne dépasse pas environ un mois. Il affirme également : “nous anticipons toujours une amélioration progressive des données financières d’Iliad en Italie en 2020”. Peu d’impact donc pour les objectifs à long terme de l’opérateur italien .

Cependant, d’autres analystes notamment de Deustche Bank pointent un risque tout autre pour Iliad, concernant cette fois son réseau mobile. En effet, la filiale italienne est en plein déploiement de son réseau propre et le confinement pourrait avoir un impact sur le processus de couverture en Italie.

Les analystes craignent ainsi un retard concernant l’expansion du réseau mobile dû aux mesures d’isolations appliquées en Italie. Et les abonnés pourraient ainsi encore avoir besoin d’utiliser le réseau WIND TRE, conformément à l’accord établi entre les deux opérateurs.

Pour rappel, en février le réseau propre d’Iliad comptait plus de 2500 sites 4G actifs et d’après UniversoFree, on y trouve désormais 2 639 sites dont plus de 80% fonctionnant dans la bande 2100 MHz. Ce déploiement pourrait donc être retardé en vue de la situation inédite en Italie.