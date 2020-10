Free Mobile baisse le prix de son forfait “Série Free”, mais aussi la data à l’étranger

Free Mobile baisse cette semaine d’un euro le prix de son forfait “Série Free” mais aussi le volume de donnée en roaming. Pour 80 Go de data en France métropolitaine et 8 Go à l’étranger, il faudra compter 12,99€/mois pour toute nouvelle souscription jusqu’au 20 octobre prochain.

Difficile de se démarquer sur le marché du mobile tant les forfaits intermédiaire des opérateurs se ressemblent comme deux gouttes d’eau, soit 80 Go inclus en France à des prix oscillant entre 14 et 15€.

Après avoir revu à la hausse le prix de son forfait “Série Free” la semaine dernière, Free Mobile décide aujourd’hui de faire le chemin inverse en baissant son tarif d’un euros, à 12,99€/mois pendant un an. Dans le même temps, l’opérateur réduit de 2 Go le volume de données inclus depuis l’étranger.

Disponible jusqu’au 20 octobre prochain, cette offre comprend ainsi 80 Go dans l’hexagone et 8 Go en roaming sans oublier les appels, SMS et MMS en illimité. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois ou avec data illimitée à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

A titre de comparaison, Sosh propose actuellement une offre 80 Go à 14,99€/mois (10 Go en roaming). Bouygues Telecom tente de séduire aussi avec un forfait 80 Go à 13,99€/mois (dont 10 Go en roaming) et Red By SFR affiche une offre identique en matière de data à 14€.