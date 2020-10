Thomas Reynaud assure que les forfais 5G de Free seront fidèles à son histoire : simplicité, innovation et meilleur rapport qualité prix

Ce mardi 13 octobre, et comme chaque année, la rédaction des Echos a fait le point sur l’actualité du marché des télécoms lors d’une matinée (analyses de cas, pistes d’actions concrètes pour les décideurs et networking). Cette édition était dédiée à « L’arrivée de la 5G : technologie, bénéfices et déploiement ». Parmi les intervenants il y avait Thomas Reynaud.

Le Directeur Général d’Iliad/Free a indiqué, lors d’une séance de questions réponses que Free déployait son réseau 5G depuis 18 mois maintenant. Il a indiqué qu’il y avait parfois des difficultés avec les collectivités territoriales, mais que l’opérateur essaye de les rassurer, par exemple en expliquant que ces fréquences 5G sont déjà utilisées depuis une dizaine d’années.

Concernant les futurs forfaits 5G de Free, il a déclaré : “on espère pouvoir lancer nos offres d’ici la fin de l’année ou tout début de l’année prochaine“. Malgré l’insistance de la journaliste, Thomas Reynaud n’a pas indiqué si les tarifs allaient augmenter à cette occasion et si Free allait être généreux en termes de data. Mais il a assuré que Free serait fidèle à son histoire, c’est à dire qu’il proposera des offres simples, innovantes, et avec un bon rapport qualité prix.

Pour le DG de Free, “la 5G va permettre de faire face à l’explosion du volume de données sur nos réseaux. ceux-ci ont tenu bon durant le confinement et on doit continuer à anticiper une augmentation du volume de données transportées sur nos réseau de 30à 40% par an.”

Durant cette interview, Thomas Reynaud aborde également les aspects environnementaux que Free prend au sérieux puisque son objectif est d’arriver à la neutralité carbone. Il revient aussi sur l’interdiction qui lui est faite d’utiliser les équipements de Huawei alors que ceux-ci sont autorisés pour SFR et Bouygues Télécom.

Regardez l’intervention de Thomas Reynaud sur la 5G, à partir de 2h49min