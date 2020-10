Insolite : la bouse de vache utilisée pour se protéger des ondes

Voilà une solution assez inattendue pour se protéger des ondes des téléphones portables.

On l’a vu cet été, avec une clé USB baptisée “5GBioShield”. Certains ne manquent pas d’idées lorsqu’il s’agit de se protéger des ondes des téléphones portables. Celle dont nous allons parler aujourd’hui n’a pas manqué de faire sourire, notamment sur les réseaux sociaux.

Créée en 2019, la Commission nationale de la vache en Inde conçoit des produits utilisant l’urine et la bouse que produit cet animal considéré comme sacré dans le pays. Ce lundi, elle a d’ailleurs présenté une puce de la taille d’une carte SIM à base de bouse de vache qui doit simplement être placée dans la coque ou l’étui du téléphone pour vous protéger des mauvaises ondes.

Le président de la Commission nationale de la vache ne s’est pas étendu sur le fonctionnement exact de ce bouclier anti-ondes pour le moins inattendu, indiquant simplement que “si l’on place cette puce dans son portable, elle réduit les radiations de manière significative”. “La bouse de vache est anti-radiations, elle protège tout”, a affirmé Vallabhbhai Kathiria, expliquant que “tout cela a été prouvé par la science”. Et d’ajouter : “Si vous ramenez ceci chez vous, votre demeure sera libre de toute radiation”.

Au quotidien The Indian Express, le président de la Commission nationale de la vache a expliqué que la production était assurée par plus de 500 abris pour vaches et qu’elle revenait à 1,3 dollar par unité. Déjà exporté sur le marché US, ce bouclier anti-ondes y serait vendu dans les environs de 10 dollars. Quant à sa réelle efficacité…

Source : AFP