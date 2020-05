Insolite : le nouveau bouclier des anti-5G

Surfant sur les craintes autour de la 5G, une société propose une clé USB protectrice utilisant la technologie quantique.

Si certains attendent la 5G et ses forts débits avec impatience, d’autres craignent en revanche son impact sur la santé et l’environnement. Des théories complotistes faisant notamment le lien entre la nouvelle technologie et l’épidémie de coronavirus débouchent ainsi sur l’attaque des équipements télécoms et même des personnes, tandis que des militants écologistes mettent en demeure les opérateurs sur le principe de précaution.

Ces craintes font visiblement les affaires de certains opportunistes. Une société a en effet dévoilé un bouclier anti-5G sous la forme d’une clé USB baptisée “5GBioShield” capable de protéger votre maison et votre famille des ondes, avec tout un blabla technique pour tenter de convaincre. “Grâce à un processus d’oscillation quantique, la clé USB 5GBioShield équilibre et ré-harmonise les fréquences dérangeantes résultant du brouillard électrique induit par des appareils tels que les ordinateurs portables, les téléphones sans-fil, le Wi-Fi, les tablettes, etc.”, explique la société.

Sauf que le démontage de la clé USB en question par Pen Test Partners, une société spécialisée dans le démontage d’appareils électroniques pour détecter des failles de sécurité, aurait révélé un banal support de stockage avec une capacité ridicule de 128 Mo. En sachant que l’objet est vendu l’équivalent de 315 euros, ça fait cher le mégaoctet.

De son côté, la société proposant cette clé USB a indiqué des éléments techniques qu’elle ne peut divulguer pour des raisons évidentes et une étude du produit qui n’était pas assez approfondie pour comprendre le coût final. Ah bah oui, dit comme ça…

Source : BBC