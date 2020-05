myCanal se met à jour et tease toujours une “grosse nouveauté”

L’application MyCanal se met à jour sur Android et iOS et compte bien faire plaisir à ses utilisateurs très prochainement.

A partir de maintenant, myCanal est disponible dans un autre pays de l’Union Européenne que la France, à savoir la Pologne, informe Canal+ dans une nouvelle version de l’application déployée à la fois sur Android et iOS. Un lancement dans un second pays européen. Pour les utilisateurs français, il est toutefois possible d’utiliser myCanal temporairement en voyageant partout dans l’UE depuis 2018.

Dans une précédente mise à jour sur l’OS d’Apple, la plateforme a teasé l’arrivée d’une grosse surprise et récidive une fois de plus, celle-ci “fera plaisir à pas mal de vous”, assure la release note.

En attendant une officialisation, tout porte à croire que cette “grosse nouveauté” prévue “très bientôt”, sera le catapultage d’une application flambant neuve sur MacOS Catalina permettant d’accéder à la plateforme via un ordinateur Apple. Selon macGeneration, Canal+ prévoit un lancement en juin. Cela coïncide.

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Cana/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).