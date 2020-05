Smartphones : Xiaomi lance ses Redmi Note 9 et Note 9 Pro en France, Samsung dévoile un nouveau chipset 5G

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : le lancement de nouveaux smartphones Xiaomi en France, la présentation d’un nouveau chipset 5G chez Samsung et l’arrivée d’un smartphone Motorola en Europe.

Xiaomi continue de renouveler ses smartphones Redmi Note. Après un Redmi Note 9S, ce sont donc des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro qui s’aventurent dans l’Hexagone. Vendu à 199,90 euros en configuration 3/64 Go ou 229,90 euros en configuration 4/128 Go, le Redmi Note 9 propose un chipset Helio G85, un écran IPS 6,53 pouces FHD+, un capteur photo 48 Mégapixels et une batterie 5 020 mAh rechargeable en 18 Watts. Disponible à 279,90 euros en configuration 6/64 Go et 299,90 euros en configuration 6/128 Go, le Redmi Note 9 s’équipe d’un chipset Snapdragon 720G, d’un écran IPS 6,67 pouces FHD+, d’un module photo 64 Mégapixels et d’une batterie 5 020 mAh supportant la charge filaire en 30 Watts. Nous vous en proposerons prochainement des tests complets.

De son côté, Samsung a dévoilé un chipset 5G à destination des smartphones de milieu de gamme. Baptisé Exynos 880, il propose un processeur octo-core jusqu’à 2,0 GHz, gère les écrans Full HD+, supporte la photo 64 Mégapixels et permet la 5G jusqu’à 2,55 Gbit/s en réception.

Quant à Motorola, il commence à proposer son smartphone Moto G Stylus en Europe, mais sous le nom Moto G Pro. Ce modèle de milieu de gamme s’équipe d’un chipset Snapdragon 665, d’un écran IPS 6,4 pouces FHD+ utilisable au stylet, d’un capteur photo 48 Mégapixels et d’une batterie 4 000 mAh rechargeable en 15 Watts. Son prix : 329,99 euros. On a une certification Android One laissant entendre un bon suivi en termes de mises à jour.