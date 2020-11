Orange annonce offrir 60 chaînes (OCS, beIN Sports) à tous ses abonnés et tease le lancement d’une nouvelle offre

Du 12 au 18 novembre prochain, Orange proposera en clair 60 chaines des bouquets CinéSéries, Famille, beIN Sports et OCS à tous ses abonnés.

“Installez vous confortablement devant la TV d’Orange”, conseille l’opérateur dans clip promotionnel. Et il y a de quoi se divertir comme l’année dernière. Dès demain et jusqu’au mercredi 18 novembre, Orange mettra en clair 60 chaînes payantes, de quoi satisfaire les fans de sport, de films et séries mais aussi de divertissement, de documentaires et de dessins animés.

Durant une semaine, les bouquets CinéSéries et Famille mais aussi beIN Sports, et OCS sont offerts à tous clients de la TV d’Orange.

Figurent notamment TCM Cinéma, Paramount Channel, les chaînes d’OCS, Golf Channel, les 12 canaux de beIN Sports, Automoto, Histoire TV, Science & Vie, Ushuaia TV, Animaux, Téva, MCM , Paris Première, RTL9, Game One , ES1 Mangas, Trace, Toonami , M6 Music.

A noter que la plupart de ces chaînes sont déjà incluses dans les abonnements Freebox avec TV by Canal.

Une nouvelle offre spéciale Noël dans les cartons

Si Orange renouvelle son opération une nouvelle fois cette année, le FAI compte aussi lancer prochainement, une offre promo spéciale Noël, en atteste sur Twitter, Christian Bombrun, le directeur produits et services d’Orange France. Il pourrait s’agir comme en 2019 de promotions sur ses offres Livebox, Open et Open Up, en fibre et ADSL.