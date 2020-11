Canal+ annonce discuter avec Apple+ pour l’intégrer à myCanal, l’arrivée de Prime Video “pas impossible”

Comme prévu, Canal+ a présenté ce matin une nouvelle version de myCanal et prévoit d’agréger encore plus de contenus au sein de ses offres.

Pour ses 36 ans, Canal+ met les petits plats dans les grands. Lors d’une conférence digitale, la filiale de Vivendi a révélé ses projets pour myCanal. Sa plateforme est au centre de sa stratégie d’agrégateur de contenus, capable de rivaliser avec les géants américains. L’un de ses points forts réside dans les contenus proposés, avec notamment 200 chaînes de télévision mais aussi de la presse, des livres audio, des podcasts et Canal+ ne veut pas s’arrêter là. Le groupe veut également intégrer des services de SVOD sur myCanal.

Amazon Prime, Apple TV+ et HBO pourraient débarquer chez Canal+

Durant la conférence de présentation, Canal+ a révélé être en discussion avec de nombreux acteurs du milieu de la SVOD. Outre ses partenariats déjà établis avec Disney+ et Netflix, la filiale de Vivendi s’intéresse également aux plateformes naissantes. Maxime Saada, patron de Canal, explique que des discussions sont en cours Apple TV+, par exemple.

Dans une vision au long terme, le groupe Canal+ veille au grain concernant les contenus HBO. Si ces derniers sont diffusés en exclusivité sur OCS en France, le deal entre les deux acteurs se terminera en 2021, sans assurance d’un renouvellement. Et puisque la chaîne américaine a lancé sa propre plateforme aux Etats-Unis (HBO Max), Canal+ assure ses arrières. “Ce qui compte, c’est que les séries HBO soient accessibles pour nos abonnés. Via OCS, cela nous convient parfaitement, mais on a également des discussions avec Warner/HBO.” explique Maxime Saada. Une troisième corde pourrait s’ajouter à l’arc de myCanal, l’arrivée “pas impossible” d’Amazon Prime Video sur sa plateforme. Des discussions en ce sens étaient déjà en cours il y a plus d’un an, sans nouvelles jusque-là. Il faudra encore patienter.

Plus de supports et plus de fonctionnalités

Quid des nouveautés sur la plateforme, en dehors de l’arrivée de nouveaux contenus ? Tout d’abord, l’application fera peau neuve sur bon nombre de supports. Canal annonce une mise à jour déployée “dans les prochains jours” sur macOS, projet initialement prévu en juin dernier, puis sur la PS5 dès son lancement et également sur les PS4 et Xbox “très prochainement“. Côté téléviseurs connectés, de nouvelles marques viennent s’ajouter, notamment celles tournant sous WebOS (LG), et les téléviseurs HiSense. “13 millions de nouveaux appareils permettront de profiter de MyCanal” sur un téléviseur, annonce le responsable du numérique de Canal. Pas d’information encore pour la version Android TV , présente sur les Freebox Pop et mini 4K.

Les changements apportés par cette nouvelle version seront assez nombreux, avec pour un accent mis résolument sur l’éditorialisation. Plus de personnalisation, avec de nouvelles vignettes pour les profils de chacun mais surtout des suggestions basées sur les habitudes des utilisateurs. D’ailleurs, ces suggestions viendront de toutes les chaînes composant l’offre, peu importe qu’il s’agisse de VOD, de SVOD, de Live ou de replay. Un peu à la manière d’Oqee sur la Freebox Pop. Des sections plus thématiques seront également proposées, avec par exemple en ce moment la “Semaine américaine” tournant autour des élections aux USA.

Et, à la manière par exemple de Salto lancée récemment, des sélections basées sur les goûts de personnalités connues seront également proposées avec “le myCanal de…”. Fans de Kyan Kohjandi, de son podcast ou de sa série “Bref” ? Le créateur vous propose ainsi sa sélection toute faite sur myCanal.

Le mode expert, pensé pour les rencontres sportives, s’agrémentera également d’une nouvelle fonctionnalité, avec Timeline qui permet d’intégrer en temps réel des quizs, des sondages mais aussi d’autres contenus interactifs. Vous pourrez-vous y essayer dès le 7 novembre, lors de la rencontre PSG-Rennes.

Avec plus de 15 millions d’utilisateurs dans le monde, myCanal est, d’après le directeur général de Canal+ Frank Cadoret, la “porte d’entrée principale” de 40% des abonnés. Le groupe annonce environ 1000 nouveaux contenus par jour sur sa plateforme et affirme investir plus de 100 millions d’euros dans l’application myCanal, souhaitant ainsi alimenter à l’avenir sa montée en puissance.

