Le saviez-vous : abonnés Freebox Pop, mini 4K et One, vous pouvez bénéficier d’Amazon Prime et de tous ses services gratuitement pendant 30 jours

Certains abonnés Freebox Pop, mini 4K ou One l’ont peut-être loupé. Le rival de Netflix, Prime Video est accessible sur leur box. Mieux encore, l’option Amazon Prime est disponible avec un essai gratuit de 30 jours, pour toute nouvelle souscription. Un bon plan pendant le confinement à condition de ne pas en avoir déjà profité ! Inclus pour les abonnés Freebox Delta, le service SVOD d’Amazon est accessible sur la Freebox Pop, mini 4K et One. Si l’abonnement annuel à Amazon Prime est affiché à 49 €, ou à 5,99 € par mois, il est cependant possible de bénéficier de 30 jours d’abonnement gratuits sans engagement, à condition de s’abonner pour la première fois. En effet, le géant américain propose une offre d’essai permettant notamment aux abonnés Free qui le souhaitent, de jouir sans surcoût durant cette période de plusieurs services intéressants comme Prime Video concurrent de Netflix en pleine évolution dans l’hexagone, mais aussi de Prime Reading, Amazon Music Prime et son catalogue de 2 millions de titres, Prime Gaming offrant par la même occasion des jeux PC gratuits à télécharger tous les mois. Sans oublier enfin la livraison illimitée accélérée et gratuite pour des millions d’articles commandés sur Amazon.fr, et le stockage illimité de photos en haute résolution avec Amazon Photos. A noter que les abonnés Free éligibles et désireux de découvrir ces services d’Amazon, il leur est possible de souscrire directement à l’option depuis leur espace abonné.