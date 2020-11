Sosh lance deux nouvelles offres 4G en promotion et s’aligne sur la concurrence

Deux nouvelles promotions chez Sosh. La marque low-cost d’Orange dégaine en effet des forfaits 70 et 100 Go à tarif réduit. Pour le second, le prix se révèle d’ailleurs bien moins intéressant qu’il ne l’a été.

Proposée jusque début octobre à 16,99 euros par mois, la Série Limitée 100 Go fait son retour et s’affiche aujourd’hui à 20,99 euros par mois. Un bond de 4 euros, soit de 23 %, pour une formule qui ne change pas. On retrouve en effet les 100 Go de data depuis la France et 15 Go depuis l’Europe et les DOM (débits réduits au-delà), ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe. En allant chez Red by SFR, ces 100 Go sont proposés à 15 euros au lieu de 20 euros, jusqu’à 23 novembre. Chez Bouygues Telecom, le forfait B&You 100 Go actuellement disponible revient à 19,99 euros par mois et intègre l’internet illimité le week-end. Chez Free, c’est 19,99 euros avec plus data en roaming et un large choix de destinations.

Quant à la Série Limitée 70 Go à 14,99 euros, elle s’intercale entre des Série Limitée 60 Go à 13,99 euros et 80 Go à 15,99 euros proposées précédemment par Sosh. Dans le détail, celle-ci comprend 70 Go depuis la France et 10 Go depuis la zone Europe/DOM (débits réduits au-delà). Là aussi, on profite des appels, SMS et MMS en illimité depuis la France et l’Europe. Une formule dont le contenu n’est pas sans rappeler celui de la Série Free à 70 Go à 13,99 euros. Sauf que le prix ne change pas “même après un an”, indique Sosh. Une indication d’ailleurs valable pour le forfait 100 Go.

Sans engagement, les Séries Limitées 70 et 100 Go de Sosh sont valables jusqu’au 14 décembre 2020 à 9h00.