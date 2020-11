Free annonce avoir encore fait progresser sa couverture 4G et 3G, et se rapproche de ses concurrents

Alors qu’il est arrivé beaucoup plus tard que ses concurrents sur le marché mobile, Free rattrape petit à petit son retard.

Comme à chaque présentation de résultats, Free fait le point sur sa couverture mobile. Et le déploiement du réseau 4G de l’opérateur s’effectue à bon rythme puisque Free couvrait à fin septembre près de 97,8% de la population en 4G, soit un gain de 0,5 point par rapport au trimestre précédent. Sur la 3G, la couverture de Free Mobile évolue également pour atteindre 98,4% de la population au 3ème trimestre.

Iliad explique cette montée en puissance par le fait qu’il “est l’opérateur ayant déployé le plus grand nombre de nouveaux sites 4G en métropole depuis le début de l’année”. Sur le 3ème trimestre, Free a déployé plus de 550 nouveaux sites mobiles et équipés près de 1 300 sites en 700 MHz. A fin septembre, le Groupe comptait près de 18 800 sites en France métropolitaine dont près de 17 700 déployés en 4G, 96% des sites 4G du Groupe étant équipés en 700 MHz.

De leur côté, ses rivaux dépassent aujourd’hui les 99% de couverture sur cette technologie. Free réduit l’écart bien que les derniers pourcentages soient les plus difficiles à obtenir.