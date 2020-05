Sosh canarde une nouvelle série limitée à 100 Go sans changement de prix au bout d’un an

Sosh lance une promo à prix très compétitif, avec 100 Go de data pour 16.99€/mois et sans prix qui change au bout d’un an.

La marque d’Orange a lancé un nouveau forfait disponible jusqu’au 22 juin à 9 heure, proposant ainsi pour la première fois 100 Go de données mobiles, sans engagement. Il faudra ainsi s’acquitter de 16.99€ par mois pour souscrire à cet abonnement et ce “même après un an” précise l’opérateur. Il faudra également s’acquitter de 10€ supplémentaires pour la carte SIM lors de la commande.

Dans ce forfait, Sosh inclut ainsi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ainsi que 100 Go de data en France et une enveloppe de 15 Go utilisable en Europe.

Alors qu’Orange perd des abonnés sur le mobile, l’opérateur semble avoir décidé d’opter pour une politique assez agressive avec des promos très concurrentielles.