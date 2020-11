Bouygues Telecom propose deux forfaits B&You en promo intégrant l’Internet illimité le week-end

De grosses enveloppes data, mais également de l’Internet illimité le week-end, voici ce que proposent ces deux forfaits mobiles en promotion.

Jusqu’au 18 novembre, Bouygues Telecom propose des forfaits mobiles 80 et 100 Go à respectivement 14,99 et 19,99 euros par mois. Sans engagement de durée, ceux-ci intègrent par ailleurs l’internet Illimité le week-end depuis la France Métropolitaine. Bref, un max de data pour les ultra-connectés.

Les deux forfaits de l’opérateur comprennent par ailleurs les appels, les SMS et les MMS en illimité, ainsi qu’une partie roaming avec 10 ou 15 Go de data (respectivement sur les 80 et 100 Go disponibles) utilisables depuis l’Europe et les DOM. À noter pour terminer qu’ils s’accompagnent de trois mois offerts au service Spotify Premium et qu’il faudra prévoir 10 euros payables à la commande pour la carte SIM triple découpe.