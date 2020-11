Disney+ permet désormais d’offrir un abonnement à vos proches

Pas d’idée de cadeau pour les fêtes ? Offrez un abonnement Disney+ !

Quand la magie de Disney rencontre celle de Noël. Le service de SVOD propose désormais une carte cadeau pour permettre à vos proches d’avoir leur propre abonnement.

En vous rendant sur disneyplus.com/cadeau, vous pourrez ainsi payer un an d’abonnement et l’offrir à vos proches. Il suffit pour cela de saisir vos coordonnées et celles de la personne à qui vous destinez votre cadeau, choisir la date d’envoi, régler les 69.99€ d’abonnement et c’est fait ! Netflix propose également ce type de cadeau. Vous pouvez également envoyer un message personnalisé si vous le souhaitez.

A noter qu’en France, seule la version dématérialisée de cette carte est disponible, mais qu’elle ne possède pas de date d’expiration. Il est donc possible de l’activer à tout moment. De même, cette offre ne s’adresse évidemment qu’aux nouveaux abonnés, ne comptez pas prolonger l’abonnement d’un ami grâce à elle.

Un nouveau moyen de conquérir des abonnés pour la firme aux grandes oreilles, qui a déjà engrangé plus de 73 millions de clients en moins d’un an d’existence. De quoi également profiter de la toute nouvelle fonctionnalité GroupWatch, lancée en octobre dernier, permettant à des proches de regarder un film ensemble, même à distance, à condition d’avoir souscrit à Disney+.