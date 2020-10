Disney+ lance une nouvelle fonctionnalité très tendance disponible sur Freebox Pop et mini 4K

Votre couvre-feu vous gêne pour vos soirées cinéma entre amis ? Voici Groupwatch, la nouvelle fonctionnalité de Disney+ pour regarder vos programmes ensemble, même séparés.

Plus la peine de braver le couvre-feu pour regarder votre Disney préféré avec vos amis ! C’est un nouvel usage qui a émergé pendant le confinement, le visionnage en groupe… à distance. Netflix a sa propre extension de navigateur, Prime Video teste lui aussi cette fonctionnalité et c’est au tour de Disney+ de se lancer, avec Groupwatch.

Disponible sur navigateur, iOS, Android mais aussi sur les Freebox tournant sous Android TV et TV connectées, cette fonctionnalité a été annoncée aujourd’hui par la firme aux grandes oreilles. Son fonctionnement est assez simple. Il suffit de créer un “groupwatch” depuis votre interface Disney+, en vous rendant sur la page dédiée au programme que vous voulez partager.

Il ne reste plus qu’à inviter vos amis, via un lien sur navigateur ou via un message envoyé depuis votre réseau social de votre choix si vous êtes sur mobile. A noter que sur Freebox Pop et Mini 4K, il vous sera suggéré de passer par les deux moyens précédemment cités pour créer votre salon.

Un petit clic sur “+” créera le lien pour partager votre salon de visionnage privé

Bien sûr, ce service est réservé aux proches et nécessite que chacun ait un abonnement Disney+, mais fonctionne également entre différents profils d’un même compte, ce qui était le cas ici.

C’est au créateur du GroupWatch que revient la tâche de coordonner tout pour un lancement en simultané. Une fois vos popcorns pris, la pause toilette effectuée et les lumières éteintes, l’hôte pourra lancer le film/la série après votre feu vert. A noter que si le lancement du Groupwatch se fait sur un autre support, vous pouvez à tout moment le caster sur votre Freebox Pop ou mini 4K.

On arrive ensuite sur un lecteur où tout le monde a le contrôle et peut régler le son, l’avancée du programme ou le mettre en pause, comme si tout le monde accédait à la télécommande dans votre salon. Mais d’autres fonctionnalités sont présentes.

Si votre programme se coupe inopinément, vous connaîtrez immédiatement le responsable !

Outre l’indication des personnes qui regardent le programme avec vous, située en haut à droite de l’écran, vous avez également la possibilité de montrer vos réactions à votre série via une liste d’emojis (triste, joyeux, choqué etc.)

Ici Max est visiblement ému

Vous pourrez ainsi regarder votre programme avec 7 profils différents, de quoi faire des réunions de famille autour d’un même film ou de découvrir un nouveau programme avec vos amis, sans prendre de risques sanitaires (ou d’une amende) et en gardant le confort de votre petit chez vous. En regardant, nous avons pu remarquer un léger décalage (à peine une seconde) entre l’hôte et les spectateurs, rien de bien gênant si vous n’êtes pas en communication vocale avec ces derniers.

Pour rappel, Disney+ est disponible sous forme d’application uniquement sur les player Pop et Mini 4K. A noter que l’application a également été mise à jour sur Freebox Pop, proposant de multiples correctifs et améliorations.