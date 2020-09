Sosh lance deux nouveaux forfaits en série limitée, pour 16.99€ et 13.99€ “même après un an”

Nouvelle promo chez la marque low-cost d’Orange, qui lance deux forfaits en série limitée pour les gros consommateurs de data.

Deux nouveaux forfaits sont proposés par Sosh, jusqu’au 5 octobre prochain à 9h. Vous avez le choix entre 60Go et 100Go de data, pour un prix respectif de 13.99€ et 16.99€ par mois “même après un an”.

Au programme de ces forfaits : le plus cher propose également 15 Go de data utilisables depuis l’Europe ainsi que les SMS/MMS et appels illimités depuis la France et l’UE. La version 60 Go quant à elle propose une enveloppe de 8 Go depuis l’Europe. A noter que 10€ supplémentaires seront prélevés lors de la commande, pour la carte SIM.