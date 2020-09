Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #137

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

“Faut-il se mettre en couple avec la mamie du Cantal pour bénéficier de la fibre Free dans mon petit village en Normandie ?” Un abonné ne manque pas d’humour pour interpeller Xavier Niel !

Cet abonné est frappé par la malchance. Bouygues Telecom en rajoute une couche !

A chaque jour sa galère, après la casse de ma touchbar sur mon MBP : 500€ de réparations, @bouyguestelecom et son service de fraude qui me bloque ma ligne pour usage abusif de mon forfait de sms…. illimité. Désolé d’utiliser mon portable perso pour envoyer des flots de sms Les fraises CetrocoolðŸ–🏾🋈 (@cetrocool) September 12, 2020

Une capture d’écran collector, l’apparition du réseau Free Mobile à Nice il y a 9 ans, quelques mois avant le lancement des offres de l’opérateur et sa révolution mobile !

Il y a 9 ans @freemobile débarquait sur Nice 😉 pic.twitter.com/aNQppYLxfo Cruvellier Jean-Marc (@jmcruvellier) September 14, 2020

Imaginez le confinement il y a 18 ans avec un Nokia 3310. Merci à ?

Et merci @orange, merci la Fibre, merci la #4G et vive la #5G ! Toujours voir le verre à moitié plein dans la vie 😉 pic.twitter.com/7CLCcgx6H0 Tristan Maurand (@TristanMaurand) September 11, 2020

La Freebox Pop séduit mais à quel prix ? Beaucoup l’auront constaté, Free a multiplié les campagnes de pub cette été sur tous les supports. La TV n’a pas été en reste avec le spot de pub Freebox Pop diffusé parfois à outrance, de quoi pousser à bout certains !