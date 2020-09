Freebox Révolution : il n’est plus possible de migrer vers la box emblématique de Free

La migration vers la Freebox Révolution n’est plus possible, nous informe Free.

Plus possible de retourner aux fondamentaux de Free. En lançant sa Freebox Pop, Free a revu sa gamme de Freebox en séparant les offres “classiques” (Freebox mini 4K et Révolution) et les nouvelles box (Pop et Delta). Et depuis ce remaniement, les abonnés Freebox souhaitant en changer ne peuvent plus opter pour la Freebox Révolution.

Deux catégories , deux générations

Contacté par Univers Freebox, l’opérateur nous a confirmé le fait que sa Freebox la plus emblématique était disponible uniquement pour les nouveaux abonnés, et ce depuis le lancement de son nouveau bébé en juillet dernier.

A noter que les migrations vers la Freebox Pop et la Freebox Delta + Pop sont possibles, et que dans le cas de la Pop, les abonnés mini 4K effectuant une migration n’auront pas à payer de frais supplémentaires.