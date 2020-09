Les grosses nouveautés que vous avez loupées cet été : comparatif des quatre offres Freebox proposées par Free

Durant ces vacances, Free a lancé de nombreuses nouveautés. Si vous étiez absents, Univers Freebox vous propose cette semaine un résumé de ce qu’il faut retenir.

La gamme de box Internet chez Free s’était agrandie et comportait 6 offres avec la Freebox Cystal, la Freebox mini 4K, Freebox Révolution, la Freebox One, la Freebox Delta S et la Freebox Delta. De l’aveu même de l’opérateur, la gamme avait perdu en lisibilité.

L’arrivée de la nouvelle Freebox Pop a été l’occasion de réorganiser la gamme de fond en comble. Free met désormais 4 box en avant sur son site : la Freebox mini 4K, la Freebox Révolution, la Freebox Pop et la Freebox Delta. Il a notamment stoppé la commercialisation de la Freebox One, tout en indiquant que des mises à jour logicielles continueront à être déployées.

Voici d’ailleurs un tableau récapitulatif de la nouvelle gamme Freebox (prix des abonnements, débits, services inclus et options disponibles) :