Le ticket SMS arrive bientôt pour les abonnés Free Mobile en région parisienne

C’est une affaire de jours, affirme la RATP.

Enfin, les abonnés Free Mobile pourront utiliser leur abonnement mobile pour prendre le bus à Paris, dès la semaine prochaine. Un accord a été trouvé en Île-de-France entre la RATP et l’opérateur de Xavier Niel, après un lancement avec Orange, Bouygues et SFR en mars dernier.

Une disponibilité attendue par les franciliens abonnés à Free Mobile, qui vont ainsi pouvoir obtenir un ticket de bus en envoyant un simple SMS depuis leur smartphone d’ici quelques jours, annonce le compte Twitter de la RATP.

Plus concrètement, comment le “ticket SMS” fonctionne-t-il en région Parisienne ?. Si vous ne possédez pas de ticket lorsque votre bus arrive, ni d’abonnement, au lieu de donner une pièce de 2€ (le prix du dit ticket) au conducteur, dégainez votre téléphone. Il faut ensuite saisir un SMS comprenant le numéro de ligne de votre bus à l’un de ces numéros : 93800 pour les bus RATP à Paris et en petite couronne ou 93100 pour les bus en moyenne et grande couronne. Le tout facturé sur votre facture téléphonique.

En cas d’erreur dans la saisie de votre SMS, vous recevrez des indications précises pour réaliser votre achat comme dans la deuxième image.

“Le SMS Ticket Bus n’est valable que pour un voyage immédiat dans le Bus sans correspondance possible. La durée de validité est de 1 heure à compter de l’envoi du SMS (la durée est indiquée sur le SMS que vous recevrez)“, indique le réseau de transport francilien.

Le lancement de ce nouveau mode de transport a été réalisé rapidement après le début de la crise sanitaire, afin d’instaurer un autre geste barrière et d’éviter l’achat de ticket dans le bus et limiter l’interaction des usagers avec le conducteur. D’autres villes ont lancé récemment cette option pour les quatre opérateurs. Parmi celles où les abonnés Free Mobile peuvent profiter du paiement de leur titre de transport par SMS, figurent notamment Lille, depuis le trois septembre, le Havre, Rouen, Caen, Lyon, Reims, Quimper ou encore Alès l’agglomération du Pays Basque, et prochainement Saint-Etienne Métropole.