Le ticket SMS désormais disponible pour les abonnés Free Mobile dans une nouvelle métropole

Depuis le 3 septembre, les utilisateurs du réseau ilévia de la métropole européenne de Lille (MEL) peuvent acheter un ticket de bus par SMS, le titre est non valable sur dans le métro et tramway.

Avis aux abonnés Free Mobile mais aussi de Bouygues Télécom, Orange et SFR. Acheter un ticket via son téléphone mobile leur est désormais possible uniquement sur les lignes de bus du réseau ilévia de la métropole Lilloise. Si certains usagers ne cachent pas aujourd’hui leur mécontentement sur l’impossibilité d’en profiter dans le métro et le tramway, le réseau de transport en commun précise qu’il ne s’agit seulement d’une solution de dépannage car la vente à bord n’est plus possible à cause de la crise sanitaire.

Côté fonctionnement, rien de plus simple, il suffit d’envoyer le mot BUS au 93059 avant de recevoir en retour un ticket sous forme de SMS. Vendu au prix de 1.90€, ce titre de transport dématérialisé est valable une heure. Le paiement est débité automatiquement sur la facture de l’opérateur mobile ou déduit de son compte mobile pré-payé sans surcoût supplémentaire.

Parmi les villes où les abonnés Free Mobile peuvent profiter du paiement de leur titre de transport par SMS, figurent notamment le Havre, Rouen, Caen, Lyon, Reims, Quimper ou encore Alès l’agglomération du Pays Basque, et prochainement Saint-Etienne Métropole.