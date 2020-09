Vivo : un smartphone doté d’une façade arrière qui change de couleur est en préparation

Vivo a publié une courte vidéo dans laquelle la marque montre un smartphone dont la façade arrière est capable de changer de couleur grâce à une simple touche.

En effet, la marque chinoise Vivo appartenant au groupe BBK Electronics tout comme OnePlus ou encore Oppo, a réussi un nouvel exploit. La marque a publié sur vidéo de moins d’une minute sur le réseau social chinois Weibo, dans laquelle on peut voir un prototype de smartphone dont la façade arrière peut changer de couleur à l’aide d’une pression sur une touche.

La marque cherche sans cesse à innover. Pour preuve, elle a été la première à lancer un smartphone doté d’un double écran, mais aussi un smartphone sans aucune touche physique et enfin un terminal équipé d’un appareil photo pop-up.

L’exploit de Vivo pour ce prototype a été réalisé grâce à du verre electrochome, un verre capable de changer de couleur. OnePlus a déjà fait une démonstration de ce verre electrochrome lors du CES 2020 avec son OnePlus Concept One, dont les modules caméra arrière pouvaient être camouflés.

A l’heure actuelle, le dos du smartphone estampillé Vivo est seulement capable de changer entre le transparent et l’opaque. Cependant, on peut imaginer qu’à l’avenir, une plus grande palette de choix sera disponible grâce à cette nouvelle technologie.