Arrêt de la diffusion de TF1 4K sur Freebox TV : TF1 explique la raison

Pas de contrat, pas de TF1 4K

Nous vous annoncions la semaine dernière, que TF1 4K, disponible depuis 2018, avait stoppé sa diffusion sur Freebox TV. Elle n’était d’ailleurs déjà plus intégrée dans la zapliste TV de la Freebox Pop.

TF1 4K propose depuis cette rentrée une programmation plus généraliste, avec des films, des séries et du sport diffusés en UHD. Elle est annoncée disponible uniquement au sein des offres Orange (abonnés détenteurs d’une offre fibre et d’un décodeur compatible 4K ) et Bouygues Telecom (abonnés à une offre disposant d’un décodeur 4K, Bbox Must, Bbox Ultym), mais pas chez Free ni SFR.

Un Freenaute, Fabien, a donc posé la question à TF1 et comme on pouvait s’en douter, Free et TF1 n’ont pas trouvé d’accord pour la reprises de TF1 4K. Mais il est précisé que c’est la situation “à ce jour” ce qui signifie que les 2 protagonistes pourraient donc s’entendre à terme. Mais pas sûr que Free accepte de payer pour la reprise de cette chaîne.