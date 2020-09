Alors que TF1 va lancer une nouvelle offre 4K, la chaîne TF1 4K stoppe sa diffusion sur Freebox TV

Ca semble être la fin pour TF1 4K sur Freebox TV

TF1 4K, qui était disponible sur la Freebox et qui avait notamment diffusé la Coupe du Monde de football en 2018, a stoppé sa diffusion chez l’opérateur de Xavier Niel. Désormais, sur la canal 101, c’est une mire qui s’affiche, comme l’a repéré @/tv_pds et que nous pouvons le constater sur les différents modèles de Freebox compatibles 4K.

Ce retrait de la chaîne 4K de TF1 intervient alors que la chaîne du groupe Bouygues devait y proposer des programmes généralistes en UHD :

Du cinéma parmi les plus belles affiches du dimanche soir telles que « 50 nuances plus claires » ou bien encore « La Ch’tite famille »

Des séries avec le retour de Good Doctor

Et bien évidement du sport avec en particulier les matchez de l’Equipe de France de Football

Mais cette nouvelle version de la chaîne TF1 4K est annoncée disponible uniquement au sein des offres Orange (abonnés détenteurs d’une offre fibre et d’un décodeur compatible 4K ) et Bouygues Telecom (abonnés à une offre disposant d’un décodeur 4K, Bbox Must, Bbox Ultym), mais pas chez Free ni SFR.