Sur quel point Free devrait-il mieux communiquer selon vous ?

Parler des problèmes de réseaux, des bugs ou des retards pris… Quelles informations voudriez-vous recevoir plus souvent de Free ? Vous avez la parole.

La communication, c’est essentiel, d’autant plus entre un opérateur et ses abonnés. Avec les réseaux sociaux, Free comme ses concurrents peut communiquer plus directement avec les Freenautes, mais sur certains points,il reste discret. Univers Freebox se demande alors : sur quel point voudriez-vous que Free communique plus souvent, ou mieux ?

Désirez-vous avoir plus d’informations directes concernant les pannes de réseaux , tant sur le fixe que sur le mobile ? Si certains sites communautaires comme free-reseau existent pour cela, l’opérateur ne communique pas vraiment dessus et des abonnés peuvent se retrouver privés d’internet sans en connaître la raison. D’autres opérateurs comme Orange par exemple ont fait le choix de créer un compte Twitter par région pour une communication plus locale, qui leur permet d’alerte des abonnés touchés par des pannes.

C’est peut-être la disponibilité de la fibre ou de la 4G qui vous intéresse le plus chez Free ? Bien qu’une carte de couverture soit mise à disposition pour la fibre, elle n’est pas mise à jour souvent et il peut être difficile de savoir si on est éligible ou non. SFR, par exemple, communique très régulièrement via communiqué de presse sur la disponibilité de la fibre dans de nouvelles zones, voire des petites communes. Pensez-vous que Free devrait s’en inspirer ?

Certains abonnés Freebox sont parfois confrontés à des bugs, sans explication et sans savoir si les problèmes sont connus de l’opérateur de Xavier Niel. Si, en fouillant sur le bugtracker, il est possible d’avoir quelques éléments de réponse, pensez-vous que Free devrait répondre plus souvent et plus clairement (via un autre média, un compte twitter dédié par exemple) aux problèmes des abonnés lorsqu’ils en touchent un certain nombre ? Le tout, avec un suivi de la progression et une annonce lorsqu’il est résolu.

L’opérateur doit-il être plus clair concernant les retards observés pour certains services ? On pense bien sûr au Dolby Atmos annoncé lors du lancement de la Freebox Delta, mais aussi à l’arrivée prochaine de la VoLTE ou encore de l’eSIM chez Free Mobile. Des dates ont été annoncées et si un retard est compréhensible, l’absence de communication à ce sujet peut énerver certains Freenautes. L’opérateur de Xavier Niel devrait-il ainsi être plus transparent sur les problèmes rencontrés pour le lancement d’un nouveau service, et les délais rallongés ?

Vous avez désormais la parole et vous pouvez répondre directement à notre questionnaire, ci-dessous.