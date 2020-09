La VOD va avoir encore le droit à sa fête avec des films à 2€ sur plusieurs plateformes disponibles chez Free

Profiter du meilleur du cinéma depuis son canapé à des prix minis, la fête de la VOD rempile pour une 5ème édition le mois prochain.

Le Syndicat des Editeurs de Vidéo à la Demande (SEVAD) et le Conseil national du cinéma annoncent aujourd’hui la 5ème édition de la Fête de la VOD , du 8 au 11 octobre prochain. Durant quatre jours, une vaste sélection de films seront disponibles au tarif de 2€ en location et 5€ à l’achat. Figurent notamment cette année, “Star Wars L’Ascension de Skywalker” , “L’appel de la forêt”, “1917”, “Le Mans 66”, “Les Misérables”, “Judy” etc.

Les principales plateformes de VOD vont participer à cet événement, dont plusieurs sont disponibles sur la Freebox : Canalplay VOD, Arte VOD , Filmo TV, La Cinetek et Univers Ciné.

“Fort du succès des premières éditions de la Fête de la VOD, les 9 services de VOD leaders réunis au sein du SEVAD ont décidé de renouveler cette opération pour inviter tous les Français à découvrir la vie avec la VOD”, salue aujourd’hui le syndicat des éditeurs de vidéo à la demande. L’objectif reste le même, faire découvrir la simplicité d’accès, la richesse de l’offre et de l’usage de la VOD légale tout en proposant une offre alléchante.