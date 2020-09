Free envoie un e-mail à certains abonnés pour offrir la migration vers la nouvelle Freebox Pop

Free joue la carte de la séduction pour inciter les abonnés Freebox mini 4K à migrer vers sa toute nouvelle Freebox Pop. En plus de rappeler tous les services et avantages inclus, il annonce la gratuité de la migration.

Certains abonnés Freebox mini 4K reçoivent un e-mail de la part de Free leur proposant de migrer gratuitement vers la Freebox Pop présentée début juillet. Pour eux, les frais de migration et d’envoi sont offerts jusqu’au 30 septembre.

Pour rappel, l’offre Freebox Pop propose une connexion fibre optique jusqu’à 5 Gbit/s en download (partagés) et 700 Mbit/s en envoi. Elle comprend également un player avec la nouvelle interface TV Oqee et 100 heures d’enregistrement TV dans le Cloud (0,02 euro par heure supplémentaire). Sont également au programme l’accès au service Free Ligue 1 Uber Eats pour les fans du ballon rond depuis le téléviseur ou le mobile et la possibilité d’avoir le forfait mobile Free 4G+ illimité à 9,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros par mois.

Notez que Free avait déjà proposé cette migration gratuite jusqu’au 31 juillet. Des abonnés avait d’ailleurs reçu des SMS de la part de l’opérateur.