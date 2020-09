Android : Google corrige 52 failles de sécurité dans son OS mobile, dont 8 jugées critiques

À chaque mois sa fournée de correctifs de sécurité pour les smartphones équipés du système d’exploitation Android. La dernière permet de combler pas moins de 52 failles.

Google a annoncé les correctifs de sécurité pour le mois de septembre 2020. Concrètement, ceux-ci viennent corriger 52 failles de sécurité, dont 8 jugées critiques et 44 jugées hautes, avec notamment la possibilité pour les personnes malintentionnées d’installer à distance malwares et autres joyeusetés. Affectant les smartphones sous environnement Android 8 Oreo, Android 9 Pie et Android 10, ces brèches ne concernent pas les appareils sous Android 11, le système d’exploitation de Google fraîchement arrivé en version finale.

Les smartphones de Google sont sans surprise les premiers servis. Reste maintenant à attendre le déploiement des patchs par les autres constructeurs de smartphones sous Android, tels que Samsung, Xiaomi, Nokia, Asus, Sony, OnePlus ou Realme. Vous pouvez soit attendre la notification de disponibilité ou bien lancer la recherche de mise à jour depuis les paramètres de votre smartphone.

Source : JDG