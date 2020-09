Android 11 : Google annonce la disponibilité de la version finale

Google donne le coup d’envoi pour Android 11, son nouveau système d’exploitation sur mobile. Petit rappel des nouveautés.

Le géant de Mountiew View a en effet annoncé le déploiement en version finale d’Android 11, dont les smartphones maison auront d’ailleurs la primeur. Cette nouvelle mouture est en effet compatible avec les Pixel, à partir des Pixel 2 / Pixel 2 XL jusqu’aux Pixel 4a / Pixel 4 et Pixel 4XL.

Viendront ensuite le tour des constructeurs partenaires. Le 14 septembre, Oppo organisera ainsi un événement en ligne, afin de présenter plus en détails sa ROM ColorOS 11 basée sur Android 11. On peut également citer Samsung, qui a annoncé une phase pré-bêta ouverte aux développeur,s pour sa ROM One UI 3 basée sur Android 11. Celle-ci concernera d’ailleurs les propriétaires des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Android 11 : quelles nouveautés et améliorations ?

Pour rappel, Android 11 se concentre donc sur la prise en charge des dernières innovations, mais également sur la vie privée des utilisateurs et la sécurité. Les nouveautés et améliorations tourneront ainsi autour de la 5G et des différents types d’écrans, notamment les écrans percés ou pliables qu’annoncent tour à tour les constructeurs, mais également la gestion des autorisations avec des autorisations temporaires, la meilleure prise en charge de solutions de sécurité biométrique et la plus grande modularité de l’OS pour faciliter le déploiement des mises à jour.

Le nouvel OS de Google entend par ailleurs améliorer l’expérience photo (mise en sourdine les alarmes, notifications et sonneries durant la capture, par exemple). Il est également question de bulles de conversation et de la possibilité d’insérer des images dans les réponses depuis le panneau de notifications. Sans oublier la domotique avec l’accès à des boutons de contrôle, après un appui prolongé sur le bouton d’alimentation.