Android 11 : un bouton d’alimentation donnant accès à davantage de fonctionnalités

Here’s what Android 11’s power menu will look like with home automation/IoT shortcuts (Controls API) AND quick wallet access showing.

(H/t @deletescape for the leaked doc that had this image)

For context : https://t.co/8RU3RrYoJP pic.twitter.com/VH6XxNF8q4

Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 31, 2020