Android 11 permettra de mieux identifier la technologie de réseau mobile utilisée

Avec son prochain système d’exploitation mobile, Google veut permettre de mieux identifier la technologie de réseau mobile utilisée. Il y aura ainsi trois sigles différents pour la 5G.

Dans une documentation destinée aux développeurs et concernant son système d’exploitation Android 11, dont on attend d’ailleurs la version finale plus tard dans l’année, Google présente les différents sigles prévus qui permettront aux opérateurs télécoms d’indiquer la technologie de réseau mobile utilisée.

Parmi elles, il y aura notamment 5Ge, 5G et 5G+. Les sigles 5G et 5G+ désigneront respectivement les communications 5G utilisant les fréquences sous les 6 GHz et celles utilisant les fréquences les plus hautes appelées ondes millimétriques. Soit la vraie 5G.

Le sigle 5Ge, pour 5G Evolution, correspondra quant à lui à une 4G boostée. Celui-ci a d’ailleurs déjà été utilisé par l’opérateur US AT&T, après une mise à jour iOS en début d’année 2019. Une technologie que certains appellent aussi 4.5G ou pré-5G.