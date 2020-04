De nombreuses nouveautés d’Android 11 dévoilées avant son lancement

La nouvelle version de l’OS de Google approche, malgré la crise actuelle le géant américain commencera le déploiement des versions bêta en mai prochain. Et Android 11 proposera de nombreuses nouveautés.

Vous le savez, la situation actuelle a eu de nombreux impacts sur le monde de la tech. Du côté de Google par exemple, il a dû annuler sa conférence I/O annuelle, où il présente généralement sa nouvelle version d’Android. Cependant, les premières versions bêta arriveront tout de même dès le mois de mai, pour une sortie grand public au troisième trimestre 2020.

Capture d’écran en vidéo, chat en bulles… de nombreuses nouveautés prévues

Android 11 a de quoi améliorer l’usage de votre smartphone, avec de nombreuses fonctionnalités attendues. Notamment, les “screenshot video” qui existent déjà sur iOS débarqueront dans la nouvelle version de l’OS de Google. Pour les adeptes du Dark Mode, il sera possible de le paramétrer de manière à ce que votre smartphone applique cet affichage périodiquement (uniquement la nuit par exemple). Pour les amateurs de discussions instantanées, une nouvelle fonctionnalité fera également son arrivée sur Android : les bulles de conversation. Vous connaissez surement Messenger, avec un affichage de vos discussions en cours qui toujours accessible durant votre utilisation.

Côté navigation sur Android, on trouvera également une nouveauté plutôt utile, si vous aimez swiper vers le haut les applications que vous n’utilisez plus pour les fermer. Il sera possible d’annuler cette opération d’un simple swipe inversé.

Côté sécurité et confidentialité, Google prépare plusieurs améliorations à ce sujet sur cette nouvelle version de son système d’exploitation mobile. Dans le prolongement des avancées réalisées par Android 10, Android 11 permettra de donner une autorisation unique à une application pour qu’elle accède à la géolocalisation. Concrètement, cela veut dire que l’application, une fois fermée, ne pourra plus théoriquement accéder aux données.

Généralement, la restriction des accès sera plus globale sur Android 11 pour sécuriser les données enregistrées par les smartphones. Du côté du store d’application d’Android, Google prévoit d’être plus sévère et de ne pas permettre aux applications de demander des autorisations d’accès à la géolocalisation si elle n’en a pas besoin pour “exécuter leur fonction principale“.

