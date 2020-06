StopCovid est disponible mais pas encore sur tous les smartphones

Après un peu de retard, l’application de tracing StopCovid France débarque sur le Playstore.

Une application qui fait encore débat, StopCovid peut déjà être téléchargée sur le store de Google. Après un léger retard (le lancement était prévu à midi), vous pouvez dès à présent installer l’application sur votre smartphone tournant sous Android. A l’heure où nous écrivons ces lignes, StopCovid France n’est pas encore disponible sur l’App Store pour les iPhones.

Simple d’utilisation, l’application permettra, grâce à la technologie bluetooth, d’alerter immédiatement une personne d’un contact avec un individu diagnostiqué positif au Covid-19, croisé dans les derniers jours. En cas de contact à moins d’un mètre d’elle et pendant 15 minutes. Il faudra ensuite contacter son médecin et s’isoler, avant de réaliser un test de dépistage.

Selon nos constatations, et plusieurs témoignages, il est possible que vous rencontriez des soucis pour activer le service une fois StopCovid téléchargée. Cependant, l’un des membres de la rédaction a pu l’installer et l’activer avant que les problèmes n’arrivent pour d’autres.

Il suffit de se laisser guider pour activer StopCovid sur votre smartphone