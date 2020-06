Démo Alexa sur Freebox Delta : Entraînez votre cerveau avec une expérience 100% vocale

Univers Freebox vous propose chaque semaine une démonstration vidéo des skills Alexa sur Freebox Delta, qui permettent d’ajouter de nombreuses fonctionnalités sur cet assistant vocal

Aujourd’hui nous vous présentons une skill nommée “Entraînement Cérébral”. Ce jeu intelligent très populaire a été créé pour améliorer votre attention, concentration, mémoire et rapidité de calcul, le tout avec une expérience 100% vocale. Un cerveau en forme vous aide au quotidien et les exercices ont été élaboré dans cet objectif et à partir de travaux de recherches sur la mémoire. Plus vous vous entrainez avec la skill entraînement cérébral, plus vos capacités intellectuelles s’améliorent.

Le premier exercice consiste en trois questions de calcul mental. Le deuxième exercice consiste à mémoriser de 4 à 6 cartes pour améliorer votre mémoire court-terme (vous avez la possibilité de demander à Alexa de répéter les cartes bien évidemment). Chaque session est fun, interactive et personnalisée avec des exercices qui s’adaptent à votre niveau. La skill offre aussi un suivi des performances, une personnalisation des sessions en fonction des résultats précédents et des niveaux de difficultés qui s’adaptent à vous.

Découvrez en vidéo comment la skill “ Entraînement Cérébral ” en vidéo

Pour savoir comment installer une skill Alexa sur votre Freebox Delta, vous pouvez retrouver le tutoriel Vidéo d'Univers Freebox.