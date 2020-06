Free Mobile met fin à sa super offre et revient à son forfait “Série Free” habituel

Une semaine après avoir boosté son offre “Série Free”, l’opérateur décide de repasser à 50 Go pour 9,99€/mois pendant un an.

En pleine guerre des promos, Free Mobile a lancé contre toute attente mardi 26 mai dernier un forfait “Série Free” avec 80 Go de data en France métropolitaine et 8 Go en roaming au prix de 10,99€/mois pendant un an. Comme prévu, l’offre a pris fin la nuit dernière, l’opérateur ne l’a pas prolongée préférant revenir à sa formule habituelle incluant 50 Go de données pour 9,99€/mois durant 12 mois. On peut toutefois s’attendre à une nouvelle amélioration la semaine prochaine puisque l’offre est valable jusqu’au 9 juin.

Intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur, ce forfait comprend également appels, SMS et MMS illimités et 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G. A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.

Pour rappel, Free a aussi augmenté fin mars à 1 Mbit/s le débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet pour les abonnés à ce forfait, une opération prolongée le mois-dernier jusqu’au 11 juin.