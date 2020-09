Abonnés Freebox Delta : le nouveau service Amazon Music HD est offert pendant 3 mois

“Ecoutez la musique telle que l’artiste l’a créée”, Amazon Music Unlimited se branche aujourd’hui en HD dans l’hexagone. A l’occasion du lancement de ce nouveau service, la plateforme rivale de Spotify et Deezer offre 3 mois d’abonnement.

De la haute définition sur plus de 60 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Music lance aujourd’hui en France « Amazon Music HD », à partir de 14,99€/mois.

Et bonne nouvelle, à l’occasion de son arrivée, ce service est offert pendant trois mois pour toute nouvelle souscription d’ici le 19 octobre prochain à Amazon Music Unlimited HD (abonnement individuel ou Famille). “A la fin des 90 jours, et sans annulation de votre part, votre abonnement sera renouvelé automatiquement”, précise le groupe. L’abonnement peut être annulé à tout moment.

Pour les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, découvrir gratuitement le le large catalogue d’Amazon Music HD peut être une bonne aubaine, encore plus pour la qualité sonore. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Quelle est la différence entre Prime Music et Amazon Music Unlimited ?

Beaucoup se pose la question, quelle est la différence en les deux offres de musique en streaming d’Amazon. La réponse est très simple, l’abonnement Amazon Prime inclut plus de 2 millions de titres, sans publicité, à travers son service Prime Music. Vous pouvez donc lancer votre musique sur vos appareils préférés, téléchargez des titres pour continuer à écouter votre musique hors connexion, ou laissez Alexa vous guider.

Avec Amazon Music Unlimited, c’est le grand saut. Vous bénéficiez de tous les avantages de Prime Music mais parmi un vaste catalogue de 60 millions de titres en écoute illimitée, ainsi que des centaines de playlists et stations créées par des experts musicaux, incluant les toutes dernières nouveautés des artistes du moment.

En tant que membre Amazon Prime, vous pouvez souscrire à Amazon Music Unlimited pour 9,99 €/mois ou seulement 99 €/an si vous choisissez l’abonnement annuel (soit l’équivalent de 2 mois offerts). Pour l’abonnement individuel en HD, il faudra compter 14,99€/mois, soit 5 euros de plus que la formule standart.