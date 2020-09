MyCanal plonge un peu plus dans le streaming en prenant de l’avance sur les chaînes Canal+

La plateforme de la filiale de Vivendi proposera désormais les nouveautés cinéma en avance par rapport aux chaînes Canal+.

Un pas de plus vers la SVOD pour MyCanal. Le numéro deux du groupe Canal+ a annoncé plusieurs changements pour sa plateforme , dont l’une devrait réjouir les fans de cinéma.

Passer du replay au binge-watching le week-end

Jusqu’à maintenant, les films apparaissaient sur MyCanal après leur première diffusion sur les chaînes linéaires du groupe, mais dès octobre prochain, la logique changera. Le vendredi sera le jour de sorties sur la plateforme, avec cinq nouveautés cinéma disponibles d’un coup sur la plateforme chaque semaine, avant même leur diffusion sur la chaîne cryptée. Dans la première fournée de cette nouvelle logique de publication, les abonnés pourront trouver, entre autres, le dernier Star Wars “L’ascension de Skywalker“. De quoi binge-watcher le week-end plutôt que d’attendre la diffusion sur Canal+.

La plateforme MyCanal comptabilisait, fin 2019, plus de 15 millions d’utilisateurs uniques mensuels en France selon Maxime Saada. Avec le déploiement de la plateforme récemment en Pologne et bientôt sur l’ensemble de l’Afrique, la filiale de Vivendi veut en faire un vecteur de l’exception culturelle en France et à l’étranger. L’orientation vers une véritable plateforme de SVOD et, pour Canal, de devenir un réel agrégateur de contenus est un projet de longue.

Source : Europe 1