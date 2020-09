Red by SFR augmente de 80% le prix du forfait à vie de certains abonnés, sans refus possible

Après une halte fin 2019, la série des augmentations de tarif reprend de plus belle chez Red By SFR. Et cela commence par une forte hausse sur l’un de ses forfaits à vie. Un abonné est vert.

Red by SFR est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Si son rival Bouygues Telecom multiplie les pratiques contestées en proposant à certains abonnés un enrichissement de leur offre moyennant une augmentation tarifaire, la filiale d’SFR reprend du service.

Furieux, un abonné Red By SFR disposant d’un forfait 30 Go à vie à 5€/mois nous fait part aujourd’hui d’un mail en provenance de l’opérateur lui annonçant la modification dès le mois prochain de son offre obtenue dans le cadre d’une vente privée. Lui est aujourd’hui proposé un avantage de 10 Go supplémentaires pour 4€/mois de plus, soit 40 Go au total pour 9€/mois.

Impossibilité de refuser

L’augmentation du tarif s’élève ainsi à 80%. Pire encore, “malgré mon offre de prix garanti à vie, impossible de refuser selon la hotline de SFR”, fustige l’abonné qui devra se contenter de cette seule explication : “Red by SFR fait évoluer ses offres pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients, nous ne pouvons donner suite à votre refus concernant ce nouveau forfait, toutefois votre offre à 9€ reste l’une des plus compétitives du marché”, lui indique un conseiller de l’opérateur.

Ce client et d’autres n’auront alors qu’une seule possibilité, résilier leur contrat sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.

Merci à Ludovic