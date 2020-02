Le Big Red : un forfait 100 Go en promotion à 12 euros par mois, chez Red by SFR

Red by SFR lâche une promotion avec son forfait Le Big Red. Promis sans prix qui double au bout d’un an et sans engagement, il propose 100 Go de data pour 12 euros par mois.

Proposé jusqu’au 20 février, le forfait Big Red comprend les appels, SMS et MMS illimités. Sans engagement de durée, il inclut également 100 Go de data pour la France, ainsi que 8 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM.

Si Red by SFR continue avec sa mention “sans prix qui double au bout d’un an”, rappelons que celle-ci n’assure pas un prix à vie. On l’a vu récemment avec les augmentations chez certains abonnés à des offres promotionnelles. 60 millions de consommateurs ne s’est d’ailleurs pas privée de faire une petite piqûre de rappel à ce sujet. “Si SFR décide d’appliquer une hausse de 3 euros dans six mois, il respectera sa promesse : le prix ne double pas”, soulignait-elle. “Imaginons que l’opérateur souhaite doubler le prix de cet abonnement dans un an et demi : là encore, il pourrait toujours arguer que la première année est écoulée et que sa promesse ne portait que sur un an”, soulignait-elle également.