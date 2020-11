Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des offres débarquent sur les Freebox, une vente privée mobile de plus, des mises à jour

Free lance une promotion durant tout le mois de novembre sur la chaîne Téléfoot et ses déclinaisons. Vous pouvez ainsi en bénéficier sur les Freebox pour 25,90€/mois au lieu de 29,90€/mois. Cette offre est sans engagement, vous pouvez donc résilier à la fin de la promotion. Plus d’infos…

Jusqu’au 30 novembre prochain, Free propose son pack comprenant notamment les services VOD Adult Swim et Toonami Max, à 0,99€ le premier mois puis 2,99€/mois sans engagement. Plus d’infos…

Altice Studio est enfin accessible sur Freebox mais uniquement depuis l’univers Canal. Un abonnement TV by Canal ne suffira pas. Plus d’infos…

Free a officialisé cette semaine son arrivée sur le réseau d’initiative publique de Gers Numérique. Plus de 23 000 logements répartis sur plus de 25 communes sont d’ores et déjà éligibles à la Fibre Free. La couverture va s’accroître prochainement puisque d’ici 3 mois, plus de 42 000 logements seront concernés. Plus d’infos…