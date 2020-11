Free passe enfin le cap des 100 Free Centers dans l’hexagone

L’opérateur inaugurera demain son 100e Free Center, une ouverture très particulière.

C’est fait, Free revendiquera dès demain un réseau de 100 boutiques dans l’hexagone, avec l’inauguration d’un nouveau Free Center au sein du centre commercial So Ouest de Levallois-Perret au nord-ouest de Paris. Un pallier enfin franchi, on se souvient d’une promesse de Xavier Niel en 2012, celle de compter au moins 100 boutiques en 2 ans, il aura fallu attendre 6 ans de plus. Quoi qu’il en soit, Free poursuit sa stratégie de quadrillage du territoire pour être au plus proche de ses abonnés et clients prospects. Depuis le début de l’année, l’opérateur a inauguré 34 boutiques et compte franchir le seuil des 120 magasins d’ici la fin de l’année.

D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Bordeaux (Gironde), à Cherbourg (Manche) ou encore à Grenoble.

Deux jours seulement après avoir lancé une énigme sur Twitter pour faire deviner la ville dans laquelle il ouvrira une prochaine boutique, Free ne perd pas de temps et dévoile déjà la réponse. L’opérateur de Xavier Niel a jeté son dévolu sur le centre commercial Grand’Place de la préfecture de l’Isère.

Pour rappel, Free a ouvert hier une nouvelle boutique dans le centre commercial de Parly 2, à Le Chesnay dans les Yvelines.