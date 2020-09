Free officialise l’arrivée prochaine de deux nouveaux Free Centers dans une grande ville

C’est décidé, Free ouvrira prochainement un troisième et quatrième Free Center dans la ville de Bordeaux.

Il est parfois difficile de départager . Après avoir sondé début septembre les Freenautes sur Twitter dans l’optique d’ouvrir une nouvelle boutique à Bordeaux parmi deux lieux proposés, Free annonce aujourd’hui sa décision d’inaugurer non pas un mais deux Free Centers dans “La Belle Endormie”. Le premier dans le centre commercial Mérignac Soleil et le second dans celui de Rives d’Arcins à Bordeaux Bègles. L’opérateur comptera à terme quatre boutiques dans la préfecture de la Gironde après celle du cours Alsace Lorraine en 2013 et Bordeaux Lac il y a près d’un an.

Ok, deal ! On va donc avancer rapidement sur le 3ème ET le 4ème. Vous pouvez déjà postuler sur https://t.co/7xgchE66Yx (Conseiller) et https://t.co/97QzhfYpVP (Manager #Bordeaux) pic.twitter.com/kebJFW6WvA Free Center (@Free_Center) September 17, 2020

Aujourd’hui, Free se donne pour objectif un réseau de 120 Free Centers d’ici fin 2020 contre 96 actuellement. L’opérateur en a notamment inauguré 30 lors du premier semestre malgré le confinement et la crise sanitaire.