Apple déploie iOS 14, son nouveau système d’exploitation pour smartphone, petit tour des nouveautés

Le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple débarque en version finale. Petit tour des nouveautés apportées par iOS 14. Rappel des appareils éligibles à la mise à jour.

Apple a finalement ouvert les vannes. Dévoilé en juin dernier, iOS 14, son nouvel OS pour mobile, est désormais disponible dans sa version finale. La mise à jour s’adresse aux propriétaires d’iPhone à partir des modèles 6s et 6s Plus. Elle est aussi accessible à l’iPod Touch de septième général. Les iPhone 12 en seront évidemment équipés.

Les nouveautés et améliorations sont nombreuses, comme en attestent les 2,5 Go de téléchargement sur des iPhone 11 / iPhone SE 2020 de la rédaction et les notes de mise à jour. On peut citer la refonte de l’écran d’accueil pour mieux s’y retrouver parmi ses applications avec une organisation automatique et intelligente dans des rubriques dédiées, la possibilité d’avoir les widgets sur l’écran d’accueil comme sur Android (avec différentes tailles, pour avoir accès à des informations sans ouvrir l’application), la plus grande discrétion de l’assistant Siri, l’alerte plus discrète pour les appels entrants ou le mode PiP (Picture in Picture) pour par exemple continuer un appel FaceTime tout en utilisant une autre application.

Sans oublier d’évoquer la possibilité d’épingler ses conversations ou de mentionner des personnes dans Messages, les nouveaux autocollants et styles de memoji, la nouvelle application de traduction, la prise en charge des pistes cyclables dans Plans ou encore la fonction CarKey permettant d’ouvrir une voiture avec son smartphone (avec une liste de voitures compatibles qui s’allongera au fil du temps). Il est par ailleurs question d’App clips qui sont des portions d’applications à utiliser sans téléchargement en scannant simplement un QR Code. L’aspect sécurité n’a pas été oublié, avec notamment un témoin lumineux en haut de l’écran, afin de savoir si une application utilise votre appareil ou votre micro. Le centre de contrôle garde aussi une trace d’utilisations récentes.