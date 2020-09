Nouveautés Univers Freebox : de la personnalisation arrive pour toutes les versions mobiles

Après avoir finalisé nos applications Android et iOS, nous vous avons préparé quelques nouveautés.

Toutes nos applications ainsi que notre version web mobile d’Univers Freebox voient arriver des fonctionnalités de personnalisation. Une nouvelle page de réglage a été créée pour faciliter vos choix.

Le lien de la page est disponible via le menu latéral mobile.

Vous avez pour le moment deux possibilités de personnalisation. Les choix sont automatiquement enregistrés, vous n’avez pas besoin de valider après les avoir sélectionnés.

Choisir sa page d’accueil

Il est désormais possible de choisir quelle rubrique sera chargée par défaut sur la page d’accueil mobile. Vous avez le choix entre “Actualités Free” qui permet de visualiser les articles les plus axés sur Free. Ou la rubrique “Actualités Free et Télécom” qui permet d’avoir les informations sur Free couplées à toutes les informations relatives aux Télécoms.

Modifier la taille du texte

Il peut parfois être inconfortable de lire beaucoup de texte si ce dernier n’est pas adapté à vos goûts, c’est pourquoi nous avons ajouté la possibilité de choisir quelle taille de police d’écriture afficher. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer sur le “A” de la taille qui vous convient le mieux, le changement est alors pris en compte instantanément.

Vous avez le choix entre quatre possibilités, la taille la plus petite étant la taille utilisée par défaut sur tout le site.

Concernant les problèmes d’écran noir rencontrés sur l’application iOS, nous mettons tout en œuvre pour les corriger, nous avons endigué une grande partie des causes, mais il reste encore des choses à corriger. Nous vous informerons quand nous auront constaté une correction complète de cette anomalie.

Nous avons également pris en compte vos remarques pour ajouter un bouton de retour, et une fonctionnalité de rafraîchissement qui fait défaut aux applications. C’est en cours de développement.