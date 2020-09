Mediawan (Xavier Niel) se fait chiper de peu la place de premier producteur de fictions TV en France

Après deux ans en tête du classement annuel des producteurs de fiction, Mediawan a finalement été détrôné.

Une petite chute à la deuxième place pour le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, qui tient à peu de choses. Son remplaçant sur la première position est Tetra Media Studio, studio créé il y a plus de 30 ans et présidé par Jean-François Boyer, derrière des programmes comme Vernon Subutex sur Canal+, Speakerine ou Les hommes de l’ombre sur France 2 . En 2019, il était 5ème dans le classement d’Ecran Total et cumule cette année plus de 46 heures de fiction diffusée sur la saison, devançant Mediawan d’une heure.

Cela s’est joué à peu, Ecran Total explique que son concurrent “ aura bénéficié d’un calendrier favorable puisque sa série La Garçonne a vu ses deux premiers épisodes être diffusés le lundi 31 août dernier” soit… le dernier jour de comptabilisation. Mediawan, avec ses 45 heures de fictions diffusées cette année contre plus de 116 l’année précédente a tout de même perdu ” un certain nombre de fictions et de séries qui ont participé à son triomphe l’an dernier : Papa ou Maman, Noces Rouges, Alice Nevers” affirme le magazine. La crise sanitaire et les reports de tournages qu’elle a entraîné a également joué un rôle dans cette différence de quantité diffusée entre deux saisons.

Lagardère Studios quant à lui est désormais en troisième position, avec 42h52 de diffusion.

Source : CBNews