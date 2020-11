Free poursuit son opération forfait 100Go à 9,99€ pendant un an pour les abonnés à 2€

Dans l’optique d’améliorer son mix d’abonnés, Free continue de faire les yeux doux à certains abonnés 2€ en leur proposant son forfait 100 Go à 9,99€/mois pendant 1 an au lieu de 19,99€.

La stratégie de montée en gamme de ses abonnés mobiles continue chez Free, et se matérialise de plusieurs façons. En premier lieu avec son offre intermédiaire “Série Free” lancée en juillet 2018 afin d’améliorer son mix d’abonnés mais aussi par des opérations successives depuis 2 ans visant à faire migrer ses abonnés au forfait à 2€ vers celui à 100 Go via un pallier tarifaire, à savoir 9,99 euros/mois pendant un an, avant de basculer vers le prix historique à 19,99€/mois.

Actuellement, Free Mobile reste fidèle à cette stratégie, des abonnés continuent d’être démarchés par SMS directement par l’opérateur. Pour profiter de cette offre de migration, il suffit de répondre simplement « oui ».

Cette approche graduelle, étape par étape initiée en 2018, fait partie intégrante de la politique active de fidélisation et de rétention. de Free. A noter que cette offre est limitée à un forfait par abonné et non cumulable avec la réduction de 4€/mois pour les abonnés Freebox et toute autre offre promotionnelle ou réduction. En cas de changement d’offre, la remise sera perdue.

Après une longue traversée du désert et la perte de 254 000 clients sur le mobile en 2018, puis 128 000 l’année dernière, Free a réussi à stopper l’hémorragie lors du quatrième trimestre 2019. Depuis l’opérateur monte en puissance en séduisant notamment 80 000 nouveaux abonnés lors du second trimestre 2020 soit un gain net pour le 3ème exercice consécutif. La montée en gamme de la typologie des abonnés s’est poursuivie, avec le recrutement de 105 000 abonnés sur les offres 4G durant l’exercice soit près de 8,4 millions d’abonnés à fin juin. Dans le même temps, l’opérateur a perdu 25 000 abonnés sur son forfait à 2€, entre résiliation et migration. L’adaptation de la politique commerciale de l’opérateur afin de favoriser la bascule des abonnés vers l’offre data 4G puis 5G, porte ainsi ses fruits et sera à l’avenir maintenue.